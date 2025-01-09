Это — первые в мире смарт-часы с MicroLED-экраном. Их создают в стенах Samsung

Этот 2.1-дюймовый дисплей с разрешением 418 x 540 пикселей и плотностью 326 ppi способен выдавать яркость до 4000 нит, что на 33% выше, чем у OLED-экрана Galaxy Watch Ultra.

Такое решение демонстрирует готовность MicroLED конкурировать с OLED не только по качеству изображения, но и по яркости.

Экраны на базе MicroLED отличаются долговечностью, энергосбережением и отсутствием выгорания, сохраняя ключевые преимущества OLED, включая глубокий чёрный цвет и высокий контраст.

Samsung подтвердила, что технология появится в новых моделях Galaxy Watch, релиз которых намечен на 2025 год. В гонке за внедрение MicroLED участвуют и другие компании, такие как Garmin и Apple, но их разработки, вероятно, задержатся.