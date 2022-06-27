Это практически невозможно: спецпредставитель Путина прокомментировал отключение России от мирового Интернета

По словам специалиста, на сегодняшний день отечественными специалистами сделано всё, чтобы отключение России от глобальной сети было практически невозможным.

При этом он также отметил, что российские власти не планируют предпринимать каких-либо действий для отгораживания от него.

Отметим, что ранее Госдепартамент США также призвал структуры, ответственные за предоставление интернета, отказаться от идеи отключать Россию от глобальной Сети. Своё решение ведомство аргументировало тем, что россияне не должны лишаться свободного доступа к информационным ресурсам.