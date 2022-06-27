Это практически невозможно: спецпредставитель Путина прокомментировал отключение России от мирового Интернета

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Это практически невозможно: спецпредставитель Путина прокомментировал отключение России от мирового ИнтернетаЧто не может не радовать
В последние несколько месяцев в Сети можно часто услышать обсуждения на тему возможного отключения России от мирового Интернета. Данный вопрос прокомментировал спецпредставитель президента России по цифровизации Дмитрий Песков.
По словам специалиста, на сегодняшний день отечественными специалистами сделано всё, чтобы отключение России от глобальной сети было практически невозможным.
При этом он также отметил, что российские власти не планируют предпринимать каких-либо действий для отгораживания от него.
Отметим, что ранее Госдепартамент США также призвал структуры, ответственные за предоставление интернета, отказаться от идеи отключать Россию от глобальной Сети. Своё решение ведомство аргументировало тем, что россияне не должны лишаться свободного доступа к информационным ресурсам.