Это самое мощное оружие, которое использует Россия в СВО на Украине

Это самое мощное оружие, которое использует Россия в СВО на УкраинеКоторому сложно противостоять
В зоне специальной военной операции (СВО) на Украине Россия использует своё наиболее мощное оружие — оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».
Такой информацией поделился военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с Lenta.ru. Он акцентировал внимание на уникальных характеристиках этого вооружения.
Матвийчук подчеркнул, что «Искандеры» являются вершиной российского ракетостроения. Эти ракеты практически невосприимчивы к средствам противовоздушной и противоракетной обороны, которыми обладает Украина.
Для их поражения необходимо обнаружить их на земле, что усложняется благодаря современным электронным средствам маскировки.
Напомним, что ранее, 30 сентября, Минобороны РФ проинформировало о том, что «Искандеры» успешно уничтожили эшелон с бронетехникой Вооруженных сил Украины в Николаевской области.