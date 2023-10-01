Это самое мощное оружие, которое использует Россия в СВО на Украине

Такой информацией поделился военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с Lenta.ru. Он акцентировал внимание на уникальных характеристиках этого вооружения.

Матвийчук подчеркнул, что «Искандеры» являются вершиной российского ракетостроения. Эти ракеты практически невосприимчивы к средствам противовоздушной и противоракетной обороны, которыми обладает Украина.

Для их поражения необходимо обнаружить их на земле, что усложняется благодаря современным электронным средствам маскировки.

Напомним, что ранее, 30 сентября, Минобороны РФ проинформировало о том, что «Искандеры» успешно уничтожили эшелон с бронетехникой Вооруженных сил Украины в Николаевской области.