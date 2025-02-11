Наука и технологии
Опубликовано 11 февраля 2025, 07:59
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Это успех: сразу 20 IT-гиганта объявили об об интеграции с DeepSeek

Где-то в стороне грустит одна OpenAI
Китайский ИИ-стартап DeepSeek продолжает набирать обороты: сразу 20 крупных технологических компаний официально подтвердили интеграцию с его моделью.
Это успех: сразу 20 IT-гиганта объявили об об интеграции с DeepSeek
© TrendForce

Среди них NVIDIA, AMD, Microsoft, AWS и Intel, а также китайские производители GPU MetaX, Iluvatar CoreX и Hygon.

К поддержке DeepSeek также присоединились ведущие облачные платформы, включая Huawei Cloud, Tencent Cloud, Alibaba Cloud, Baidu AI Cloud и Volcano Engine. Помимо этого, среди партнёров значатся Moore Threads, PPIO Cloud, 360 Digital Security и Biren Technology.

Популярность DeepSeek объясняется его эффективностью: модель работает быстрее конкурентов, снижая нагрузку на вычислительные мощности.

Она оптимизирована под чипы NVIDIA Hopper и использует методику дистилляции, ускоряя вывод результатов и сокращая потребление ресурсов.

По прогнозам TrendForce, доля AI-серверов в общем объёме поставок достигнет 15% к 2025 году и продолжит расти. Развитие DeepSeek уже ведёт к новому витку внедрения ИИ в различных сферах, делая его ключевым игроком на рынке.