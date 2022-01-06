Это устройство превратит ваш смартфон в санитайзер

UVCeed подключается к любому смартфону и сочетает в себе мощные безртутные светодиодные УФ-лучи и многочисленные датчики, запатентованную технологию интеллектуальной дозировки и безопасности iCide. UVCeed будет представлен на выставке на CES 2022.

Сообщается, что встроенная система распознавания объектов UVCeed определяет, была ли поверхность уже недавно продезинфицирована.

iCide Safety оснащен современным алгоритмом, основанным на машинном обучении, для снижения случайного воздействия и неправильного использования. Используя камеру телефона и датчики, UVCeed приостанавливает сканирование при обнаружении движения или жизни.

Устройство использует бактерицидную лампу с 275-нм УФ-С излучением от безртутного светодиода для дезинфекции любой поверхности за считанные секунды.

Отмечается мощная аккумуляторная батарея большой емкости с портом USB-C, а также продолжительностью использования в несколько дней без подзарядки.

UVCeed поступить в продажу по цене 129,95 долларов