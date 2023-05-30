Это устройство за 8 рублей сможет измерить давление не хуже тонометра

Команда учёных из Калифорнийского университета в Сан-Диего создала революционный гаджет для смартфонов, способный измерять артериальное давление.

По своей сути, это компактная клипса, которая прикрепляется к смартфону, после чего становится «незаменимым помощником в поддержании здоровья».

Устройство, названное BPClip, выполнено из простого пластика и его можно распечатать на 3D-принтере. Что самое интересное, стоимость одного экземпляра, при массовом производстве, составляет всего 10 центов или 8 рублей.

Таким образом, новинка заметно дешевле обычных тонометров с манжетами. В то же время точность измерений этих двух устройств почти идентична.

Принцип работы гаджета прост и удобен. BPClip закрепляется на углу смартфона так, чтобы небольшое отверстие в клипсе находилось над объективом камеры, а световод покрывал вспышку.

Для измерения давления пользователю достаточно нажать на клипсу кончиком пальца. Специальная пружина создает необходимое сопротивление, фиксируя разные уровни давления.

При каждом нажатии камера смартфона делает фотографию подсвеченного вспышкой пальца, и на изображении появляется красная точка. Диаметр точки увеличивается с увеличением давления, а цвет становится ярче в зависимости от объёма крови в пальце.

С помощью специального приложения на смартфоне изображения точек анализируются. По размеру и яркости точки на разных фотографиях приложение определяет текущие показатели систолического и диастолического давления пользователя.