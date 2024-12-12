Это уже монополия? 90% рынка видеокарт заняла NVIDIA

Согласно данным аналитической компании Jon Peddie Research (JPR), в III квартале 2024 года доля корпорации выросла до 90%, что на 2% больше, чем за предыдущий период.

AMD остается на втором месте с 10%, потеряв 2% своей доли. Intel, несмотря на попытки закрепиться с линейкой Arc, практически отсутствует на рынке и имеет менее 1%.

Рекордная доля NVIDIA вызывает опасения: отсутствие конкуренции позволяет компании удерживать высокие цены.

Ожидается, что в 2025 году новые карты серии RTX 50XX на архитектуре Blackwell будут еще дороже.

Впрочем, AMD готовится представить Radeon RX 8000 на архитектуре RDNA 4. Эти карты должны конкурировать с текущей линейкой NVIDIA RTX 40XX, хотя на фоне новых Blackwell их шансы выглядят скромно.