Это уже монополия? 90% рынка видеокарт заняла NVIDIA

Опубликовано 12 декабря 2024, 07:551 мин.
Это уже монополия? 90% рынка видеокарт заняла NVIDIAКак минимум, это вызывает опасения
NVIDIA достигла рекордной доли на рынке дискретных видеокарт.
Согласно данным аналитической компании Jon Peddie Research (JPR), в III квартале 2024 года доля корпорации выросла до 90%, что на 2% больше, чем за предыдущий период.
AMD остается на втором месте с 10%, потеряв 2% своей доли. Intel, несмотря на попытки закрепиться с линейкой Arc, практически отсутствует на рынке и имеет менее 1%.
Рекордная доля NVIDIA вызывает опасения: отсутствие конкуренции позволяет компании удерживать высокие цены.
Ожидается, что в 2025 году новые карты серии RTX 50XX на архитектуре Blackwell будут еще дороже.
Впрочем, AMD готовится представить Radeon RX 8000 на архитектуре RDNA 4. Эти карты должны конкурировать с текущей линейкой NVIDIA RTX 40XX, хотя на фоне новых Blackwell их шансы выглядят скромно.