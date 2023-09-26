«Это всё равно не поможет природе»: LEGO отказалась использовать переработанный пластик в конструкторах

«Это всё равно не поможет природе»: LEGO отказалась использовать переработанный пластик в конструкторахА что, так можно было?
После предыдущего заявления о переходе к использованию переработанных пластиковых бутылок для производства своих деталей, LEGO решила отказаться от этой идеи.
Производитель игрушек заявил, что пластик из бутылок не оказался достаточно устойчивым. Как сообщает CBS News, LEGO приняла решение «не продолжать» работу с этим материалом, так как «обнаружила, что он не снижает выбросы углекислого газа».
В 2021 году LEGO представила свой первый кирпич, изготовленный из пластиковых бутылок, содержащих полиэтилентерефталат (PET).
Несмотря на то, что идея переработки бутылок в детали LEGO не оправдала себя, компания всё ещё заинтересована в поиске других экологически чистых решений.
Представители бренда сообщила CBS News о своём стремлении к тому, чтобы к 2032 году все её детали были изготовлены из устойчивых материалов. Компания также добавила, что в настоящее время тестирует и разрабатывает детали из различных альтернативных устойчивых материалов.
Напомним, что ранее LEGO уже пыталась создать экологически чистые детали. В 2018 году она начала производство деталей из сахарного тростника.