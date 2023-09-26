«Это всё равно не поможет природе»: LEGO отказалась использовать переработанный пластик в конструкторах

Производитель игрушек заявил, что пластик из бутылок не оказался достаточно устойчивым. Как сообщает CBS News, LEGO приняла решение «не продолжать» работу с этим материалом, так как «обнаружила, что он не снижает выбросы углекислого газа».

В 2021 году LEGO представила свой первый кирпич, изготовленный из пластиковых бутылок, содержащих полиэтилентерефталат (PET).

Несмотря на то, что идея переработки бутылок в детали LEGO не оправдала себя, компания всё ещё заинтересована в поиске других экологически чистых решений.

Представители бренда сообщила CBS News о своём стремлении к тому, чтобы к 2032 году все её детали были изготовлены из устойчивых материалов. Компания также добавила, что в настоящее время тестирует и разрабатывает детали из различных альтернативных устойчивых материалов.

Напомним, что ранее LEGO уже пыталась создать экологически чистые детали. В 2018 году она начала производство деталей из сахарного тростника.