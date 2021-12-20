Это завораживает: NASA записала звуки спутника Юпитера

Короткая аудиодорожка создана на основе данных, собранных прибором "Волны". Этот прибор измеряет магнитное поле вокруг Юпитера, чтобы понять, как оно взаимодействует с газами в атмосфере. Во время пролета мимо Ганимеда аппарат собрал данные об электрических и магнитных волнах, которые затем были преобразованы в звуковой ряд.



Данные были собраны во время ближайшего пролета “Юноны” к Ганимеду в июне 2021 года, когда он прошел на расстоянии 645 миль от спутника. Ганимед покрыт в основном водяным льдом и является самой большой луной в Солнечной системе, а также единственной луной с магнитным полем. Считается, что под ее ледяной корой находится подземный океан соленой воды.