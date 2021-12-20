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Это завораживает: NASA записала звуки спутника Юпитера

Аппаратом "Юнона"
Космический аппарат НАСА “Юнона” известен своими изображениями планеты Юпитер. Однако недавно команда "Юноны" опубликовали кое-что другое: Звуковая дорожка, записанная во время пролета мимо спутника Юпитера Ганимед.
Это завораживает: NASA записала звуки спутника Юпитера

Короткая аудиодорожка создана на основе данных, собранных прибором "Волны". Этот прибор измеряет магнитное поле вокруг Юпитера, чтобы понять, как оно взаимодействует с газами в атмосфере. Во время пролета мимо Ганимеда аппарат собрал данные об электрических и магнитных волнах, которые затем были преобразованы в звуковой ряд.

Данные были собраны во время ближайшего пролета “Юноны” к Ганимеду в июне 2021 года, когда он прошел на расстоянии 645 миль от спутника. Ганимед покрыт в основном водяным льдом и является самой большой луной в Солнечной системе, а также единственной луной с магнитным полем. Считается, что под ее ледяной корой находится подземный океан соленой воды.

Источник: Digital Trends
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