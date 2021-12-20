Это завораживает: NASA записала звуки спутника Юпитера

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Это завораживает: NASA записала звуки спутника ЮпитераАппаратом "Юнона"
Космический аппарат НАСА “Юнона” известен своими изображениями планеты Юпитер. Однако недавно команда "Юноны" опубликовали кое-что другое: Звуковая дорожка, записанная во время пролета мимо спутника Юпитера Ганимед.
Короткая аудиодорожка создана на основе данных, собранных прибором "Волны". Этот прибор измеряет магнитное поле вокруг Юпитера, чтобы понять, как оно взаимодействует с газами в атмосфере. Во время пролета мимо Ганимеда аппарат собрал данные об электрических и магнитных волнах, которые затем были преобразованы в звуковой ряд.
Данные были собраны во время ближайшего пролета “Юноны” к Ганимеду в июне 2021 года, когда он прошел на расстоянии 645 миль от спутника. Ганимед покрыт в основном водяным льдом и является самой большой луной в Солнечной системе, а также единственной луной с магнитным полем. Считается, что под ее ледяной корой находится подземный океан соленой воды.
Источник: Digital Trends