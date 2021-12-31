Этого еще не хватало: россиян предупредили об онкологии после перенесенного COVID-19

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Этого еще не хватало: россиян предупредили об онкологии после перенесенного COVID-19Но это не точно
Татьяна Соломатина, кандидат медицинских наук, заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья сообщила, что россияне, которые перенесли COVID-19, могут находится в группе риска по развитию онкологии легких и желудочно-кишечного тракта.
Есть уже определенные наработки, что у людей, перенесших COVID с поражением легочной ткани, достаточно часто стали выявляться … воспалительные заболевания, связанные с онкологией легочной ткани и желудочно-кишечного тракта.
Татьяна Соломатина
заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья
По ее словам, после появления подобных воспалений, может развиться начальная стадия онкологических заболеваний. Обе онкологии характеризуются воспалительным процессом, из-за этого Соломатина считает, что коронавирус может запустить процесс возникновения рака.
Однако Николай Крючков, иммунолог и кандидат медицинских наук, предполагает, что если подобные случаи и проявятся, то их будет не так много. Он считает, что требуется больше времени для определения этой закономерности.
Источник: Ura news