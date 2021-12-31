Этого еще не хватало: россиян предупредили об онкологии после перенесенного COVID-19

По ее словам, после появления подобных воспалений, может развиться начальная стадия онкологических заболеваний. Обе онкологии характеризуются воспалительным процессом, из-за этого Соломатина считает, что коронавирус может запустить процесс возникновения рака.

Однако Николай Крючков, иммунолог и кандидат медицинских наук, предполагает, что если подобные случаи и проявятся, то их будет не так много. Он считает, что требуется больше времени для определения этой закономерности.