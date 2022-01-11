Этот ИИ поможет вам стать музыкальной звездой

Программа работает примерно так: вы выбираете один из нескольких жанров, нажимаете кнопку "создать песню", и искусственный интеллект сочиняет ее для вас менее чем за 30 секунд. Она быстро подберет ключ, аккорды и мелодию композиции. После этого вы можете доработать свою песню. Вы можете добавить или убрать инструменты, изменить темп, отрегулировать громкость, добавить эхо, сделать звук ярче или мягче, а также наложить вокал.

Компания Boomy, расположенная в Калифорнии, была запущена в конце 2018 года и утверждает, что ее пользователи по всему миру уже создали почти пять миллионов песен.

Сайт и приложение Boomy даже позволяют людям отправлять свои треки для размещения на Spotify и другие сайты потокового вещания и зарабатывать с этого деньги.

Хотя Boomy владеет авторскими правами на каждую песню и получает средства в первую очередь, компания утверждает, что передает 80% отчислений тому, кто создал песню.