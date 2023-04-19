Этот медицинский прибор мониторит здоровье пожилых людей даже сквозь стены

Такой гаджет — хорошее решение для пожилых и маломобильных людей, требующих ухода. Об этом рассказал гендиректор Cherish Health Сумит Нагпал. По его словам, разработка компании стала новой возможностью в мониторинге здоровья и домашней безопасности пожилых людей.

Для определения положения тела в пространстве устройство использует сотовую связь, искусственный интеллект и специальный радар. При этом какие-либо дополнительные устройства не нужны.