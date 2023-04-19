Этот медицинский прибор мониторит здоровье пожилых людей даже сквозь стены

16:17, 19 апреля 2023
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Этот медицинский прибор мониторит здоровье пожилых людей даже сквозь стеныЭто важно при уходе за пожилыми и малоподвижными людьми
Американская телеком-компания AT&T в сотрудничестве с производителем медицинских датчиков Cherish Health разработали комнатный радар для отслеживания передвижения человека и фиксации падения. Это «первый в отрасли» радар с подобным функционалом.
Такой гаджет — хорошее решение для пожилых и маломобильных людей, требующих ухода. Об этом рассказал гендиректор Cherish Health Сумит Нагпал. По его словам, разработка компании стала новой возможностью в мониторинге здоровья и домашней безопасности пожилых людей.
Для определения положения тела в пространстве устройство использует сотовую связь, искусственный интеллект и специальный радар. При этом какие-либо дополнительные устройства не нужны.