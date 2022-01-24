Этот ночной симптом указывает на возможное развитие рака

Так, по словам специалистов, стоит обратить на ночную потливость — именно она является одним из универсальных симптомов ранних стадий онкологических заболеваний. Всё дело в том, что именно такая реакция наблюдается у организма на возможное развитие лимфомы, лейкемии, рака костей или печени.

Врачи также отметили, что потливость может возникать и при других заболеваниях. Вместе с этим организм может «оповещать» о болезни прочими способами — учащённым сердцебиением и ознобом.

Напомним, что ранее группа британских исследователей заявили, что во время рака у человека пальцы становятся более изогнутыми.