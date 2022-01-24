Этот ночной симптом указывает на возможное развитие рака

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Этот ночной симптом указывает на возможное развитие ракаТак что стоит быть внимательнее
В вопросе борьбы с раком очень важно заметить болезнь как можно раньше. Помочь в этом может совет, данный экспертами накануне.
Так, по словам специалистов, стоит обратить на ночную потливость — именно она является одним из универсальных симптомов ранних стадий онкологических заболеваний. Всё дело в том, что именно такая реакция наблюдается у организма на возможное развитие лимфомы, лейкемии, рака костей или печени.
Врачи также отметили, что потливость может возникать и при других заболеваниях. Вместе с этим организм может «оповещать» о болезни прочими способами — учащённым сердцебиением и ознобом.
Напомним, что ранее группа британских исследователей заявили, что во время рака у человека пальцы становятся более изогнутыми.
Источник: Express