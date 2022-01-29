Этот Power Bank заряжает 60 телефонов одновременно

Наука и технологии
Сегодня в 19:19
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Этот Power Bank заряжает 60 телефонов одновременноА также способен поддерживать в работе телевизор с электроплитой.
Иногда зарядка на телефоне пропадает очень неожиданно, а если ваше невезение прокачено на максимум, то и, взятый с собой, power bank тоже будет разряжен. Однако не стоит отчаиваться, у китайских инженеров есть решение – огромная “банка” емкостью 27 млн мА·ч.
Внутри данного “арт-объекта” находится множество аккумуляторных батарей, общей емкостью в 27 млн мА·ч, чего в теории хватит на полную зарядку 5 тыс мобильных устройств емкостью 3 тыс мА·ч, столько например в iPhone 13 Pro (3095, если быть точнее).
К сожалению такого количества портов там нет, вы сможете зарядить лишь 60 устройств.
Но на этом все не заканчивается. Автор этой работы провел демонстрацию устройства, так сказать, в полевых условиях: приготовил суп на электрической плитке, посмотрел телевизор, и все это пока рыбачил на берегу красивой реки.
Источник: MyDriver