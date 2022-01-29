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Этот Power Bank заряжает 60 телефонов одновременно

А также способен поддерживать в работе телевизор с электроплитой.
Иногда зарядка на телефоне пропадает очень неожиданно, а если ваше невезение прокачено на максимум, то и, взятый с собой, power bank тоже будет разряжен. Однако не стоит отчаиваться, у китайских инженеров есть решение – огромная “банка” емкостью 27 млн мА·ч.
Этот Power Bank заряжает 60 телефонов одновременно

Внутри данного “арт-объекта” находится множество аккумуляторных батарей, общей емкостью в 27 млн мА·ч, чего в теории хватит на полную зарядку 5 тыс мобильных устройств емкостью 3 тыс мА·ч, столько например в iPhone 13 Pro (3095, если быть точнее).

К сожалению такого количества портов там нет, вы сможете зарядить лишь 60 устройств.

Этот Power Bank заряжает 60 телефонов одновременно

Но на этом все не заканчивается. Автор этой работы провел демонстрацию устройства, так сказать, в полевых условиях: приготовил суп на электрической плитке, посмотрел телевизор, и все это пока рыбачил на берегу красивой реки.

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Источник: MyDriver
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