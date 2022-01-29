Этот Power Bank заряжает 60 телефонов одновременно

Внутри данного “арт-объекта” находится множество аккумуляторных батарей, общей емкостью в 27 млн мА·ч, чего в теории хватит на полную зарядку 5 тыс мобильных устройств емкостью 3 тыс мА·ч, столько например в iPhone 13 Pro (3095, если быть точнее).

К сожалению такого количества портов там нет, вы сможете зарядить лишь 60 устройств.