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Этот продукт в 20 раз увеличивает риск образования тромбов

А ведь это один из самых популярных продуктов в нашей стране

Российский врач и ведущий программы «Жить здорово!» Андрей Продеус поделился в эфире Первого канала информацией о том, какие продукты связаны с появлением тромбов.