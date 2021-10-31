Этот продукт в 20 раз увеличивает риск образования тромбов

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Этот продукт в 20 раз увеличивает риск образования тромбовА ведь это один из самых популярных продуктов в нашей стране
Российский врач и ведущий программы «Жить здорово!» Андрей Продеус поделился в эфире Первого канала информацией о том, какие продукты связаны с появлением тромбов.
К таковым он отнёс ту еду, которая содержит повышенный уровень витамина К — тот самый, который улучшает свертываемость крови. Например, шпинат и базилик.
Причём петрушка абсолютный чемпион: в 100 граммах петрушки содержится 20 суточных доз витамина K <…> А в базилике и шпинате, в свою очередь, это семь суточных доз и шесть суточных доз.
Андрей Продеус
При этом заявление специалиста прокомментировала ведущая телепередачи Елена Малышева. По её словам, 20-кратное превышение дневной нормы витамина К в петрушке напрямую связано с увеличением риска образования тромбов в 20 раз.