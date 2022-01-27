Этот вирус украдет ваши деньги и удалит все данные с телефона

Впервые о Brata стало известно из сообщения “Лаборатории Касперского”. Вредоносная программа с 2019 года распространялась через Google Play, а также сторонние торговые площадки, push-уведомления, рекламные ссылки в Google и сообщения, передаваемые через WhatsApp или SMS. В то время Brata была нацелена на людей со счетами в банках, расположенных в Бразилии.

Теперь Brata вернулась с целым рядом новых возможностей, самой значительной из которых является способность выполнять сброс настроек до заводских на зараженных устройствах, чтобы стереть все следы вируса после попытки несанкционированного банковского перевода. Компания Cleafy Labs, которая первой сообщила о "переключателе", заявила, что среди других функций, недавно добавленных в Brata, - отслеживание GPS, улучшенная связь с управляющими серверами, возможность постоянного мониторинга банковских приложений жертв и возможность нацеливаться на счета банков, расположенных в дополнительных странах. Теперь троян работает с банками, расположенными в Европе, США и Латинской Америке, но нельзя отрицать и возможное дополнение этого списка Россией.

Пользователи Android должны остерегаться вредоносных программ, ограничивая количество устанавливаемых приложений, следя за тем, чтобы приложения поступали только из надежных источников, и быстро устанавливая обновления безопасности.