Этот завтрак отобьёт тягу к сладкому в течение дня

Так, например, врач-диетолог Триста Бест уверена, что такие традиционные продукты для завтрака как хлопья с молоком или выпечка в кафе увеличивают дневное потребление сахара. И хоть они способны утолить голод в кратчайшие сроки, затем очень скоро это чувство всё равно вернётся.

В то же время её коллега Лиза Янг рассказала, что отличным способом бороться с тягой к сладкому является ежедневное употребление овсяной каши на завтрак. Всё дело в содержашейся в продукте клетчатке — она не только полезна сама по себе, но также способна поддерживать нужный уровень сахара в крови. А это, в свою очередь, снижает тягу к сладкому.

Врач также посоветовала употреблять больше белков и жиров. Они также отлично справляются с тягой съесть что-то сладкое.