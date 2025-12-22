Наука и технологии
Опубликовано 22 декабря 2025, 21:33
1 мин.

EUV-оборудование ASML нашло применение в биомедицине

Нанопоры выпускают на 300-мм пластинах
Исследовательский центр IMEC показал, что оборудование ASML для EUV-литографии, применяемое в производстве микросхем, может использоваться и в биомедицине. С помощью экстремального ультрафиолета удалось наладить изготовление нанопор сразу на уровне целой кремниевой пластины.
© Ferra.ru

Нанопоры представляют собой отверстия диаметром всего несколько нанометров. В демонстрационном проекте IMEC были получены равномерные структуры размером около 10 нм на пластинах диаметром 300 мм. Такие размеры примерно в 10 000 раз меньше толщины человеческого волоса.

© IMEC

Подобные нанопоры применяются в молекулярных сенсорах. Через них пропускается ионный ток, а проходящие молекулы изменяют его параметры. По этим изменениям можно определить размер, заряд и структуру отдельных молекул, включая ДНК, белки и вирусы.

В IMEC отмечают, что существующие методы производства нанопор медленные и дорогие. Использование EUV-литографии позволяет добиться масштабируемости, точности и воспроизводимости, хотя само оборудование остается дорогим и востребованным в полупроводниковой отрасли.