EUV-оборудование ASML нашло применение в биомедицине

Подобные нанопоры применяются в молекулярных сенсорах. Через них пропускается ионный ток, а проходящие молекулы изменяют его параметры. По этим изменениям можно определить размер, заряд и структуру отдельных молекул, включая ДНК, белки и вирусы.

В IMEC отмечают, что существующие методы производства нанопор медленные и дорогие. Использование EUV-литографии позволяет добиться масштабируемости, точности и воспроизводимости, хотя само оборудование остается дорогим и востребованным в полупроводниковой отрасли.