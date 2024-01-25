Eviden построит центр для первого экзафлопсного суперкомпьютера в Европе

Согласно сообщению, центр будет использовать аппаратное обеспечение BullSequana XH3000 от Eviden, включающее графические процессоры Nvidia и процессор Rhea от SiPearl.

Eviden планирует использовать примерно 50 модулей различного типа, включая контейнеры для ИТ, энергоснабжения и логистики, для создания полностью готового к использованию центра обработки данных площадью более 2300 кв. м. Эта конструкция обещает значительно сократить затраты и уменьшить сроки поставки на 50%, сокращая их до менее чем года.

Суперкомпьютер Jupiter, построенный на модульной архитектуре, обеспечивает высокую эффективность энергопотребления, что делает его привлекательным инструментом для научных исследований в области искусственного интеллекта, биологии, химии и астрофизики. Установка будет финансироваться Федеральным министерством образования и исследований (BMBF) и Министерством культуры и науки земли Северный Рейн-Вестфалия (MKW NRW).