Эволюция «удалёнщика»: учёные показали типичную внешность удалённого сотрудника в 2100 году

Эволюция «удалёнщика»: учёные показали типичную внешность удалённого сотрудника в 2100 годуНе самый приятный вид
Группа учёных на базе исследования сотрудников университета Лидса в Великобритании провела анализ данных, чтобы выяснить, как может выглядеть к 2100 году удалённый сотрудник. Поводом для анализа стали данные, что треть британских «удалёнщиков» не имеет нормально организованного рабочего места или вообще места отведённого для этого.
Учёные разработали графический прототип такого человека и назвали Анной. У Анны ослабленный иммунитет, лишний вес, опухшие и почерневшие веки, а также скрученные пальцы, будто когтистые руки. У Анны заметно сгорблена спина.
Как отметил хирург-ортопед Л.С. Ванг с более чем 18-летним клиническим опытом, отсутствие регулярного движения и эргономическая неэффективность — когда нет нормального рабочего места — могут привести к нарушениям опорно-двигательного аппарата. При этом из-за длительного сидения и неправильной осанки могут развиться хронические боли и дегенеративные состояния.