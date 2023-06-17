Эволюция «удалёнщика»: учёные показали типичную внешность удалённого сотрудника в 2100 году

Учёные разработали графический прототип такого человека и назвали Анной. У Анны ослабленный иммунитет, лишний вес, опухшие и почерневшие веки, а также скрученные пальцы, будто когтистые руки. У Анны заметно сгорблена спина.

Как отметил хирург-ортопед Л.С. Ванг с более чем 18-летним клиническим опытом, отсутствие регулярного движения и эргономическая неэффективность — когда нет нормального рабочего места — могут привести к нарушениям опорно-двигательного аппарата. При этом из-за длительного сидения и неправильной осанки могут развиться хронические боли и дегенеративные состояния.