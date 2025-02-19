Наука и технологии
Опубликовано 19 февраля 2025, 08:44
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Эволюция всего одного белка могла стать причиной появления речи у человеческого вида

Интересно, сможем ли мы с его помощью научить разговаривать животных?
Учёные из Университета Рокфеллера обнаружили, что уникальный вариант белка NOVA1 мог стать ключевым фактором появления у людей способности к устной речи.
Эволюция всего одного белка могла стать причиной появления речи у человеческого вида
© Ferra

В современных людях этот белок имеет форму I197V, которая отсутствует у неандертальцев, денисовцев и других животных.

В рамках эксперимента, исследователи, с помощью технологии CRISPR, внедрили человеческий вариант NOVA1 мышам.

В результате звуковые паттерны животных изменились, что указывает на возможную связь белка с голосовой коммуникацией. Анализ выявил влияние NOVA1 на гены, связанные с развитием речевых функций.

Интересно, что из более чем 600 тыс изученных геномов современных людей лишь в шести обнаружен древний вариант белка.

Исследователи предполагают, что мутация, возникшая у предков в Африке, стала эволюционным преимуществом, облегчив коммуникацию в группе и, возможно, поспособствовав развитию речи.

Источник:Хайтек
Автор:Булат Кармак
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