Эволюция всего одного белка могла стать причиной появления речи у человеческого вида

В современных людях этот белок имеет форму I197V, которая отсутствует у неандертальцев, денисовцев и других животных.

В рамках эксперимента, исследователи, с помощью технологии CRISPR, внедрили человеческий вариант NOVA1 мышам.

В результате звуковые паттерны животных изменились, что указывает на возможную связь белка с голосовой коммуникацией. Анализ выявил влияние NOVA1 на гены, связанные с развитием речевых функций.

Интересно, что из более чем 600 тыс изученных геномов современных людей лишь в шести обнаружен древний вариант белка.

Исследователи предполагают, что мутация, возникшая у предков в Африке, стала эволюционным преимуществом, облегчив коммуникацию в группе и, возможно, поспособствовав развитию речи.