Эволюция всего одного белка могла стать причиной появления речи у человеческого вида

Опубликовано 19 февраля 2025, 08:441 мин.
Эволюция всего одного белка могла стать причиной появления речи у человеческого видаИнтересно, сможем ли мы с его помощью научить разговаривать животных?
Учёные из Университета Рокфеллера обнаружили, что уникальный вариант белка NOVA1 мог стать ключевым фактором появления у людей способности к устной речи.
В современных людях этот белок имеет форму I197V, которая отсутствует у неандертальцев, денисовцев и других животных.
В рамках эксперимента, исследователи, с помощью технологии CRISPR, внедрили человеческий вариант NOVA1 мышам.
В результате звуковые паттерны животных изменились, что указывает на возможную связь белка с голосовой коммуникацией. Анализ выявил влияние NOVA1 на гены, связанные с развитием речевых функций.
Интересно, что из более чем 600 тыс изученных геномов современных людей лишь в шести обнаружен древний вариант белка.
Исследователи предполагают, что мутация, возникшая у предков в Африке, стала эволюционным преимуществом, облегчив коммуникацию в группе и, возможно, поспособствовав развитию речи.