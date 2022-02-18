Евреи осудили Илона Маска за сравнение премьер-министра Канады с Гитлером

Речь идёт о записи в Twitter-аккаунте миллиардера: «Прекратите сравнивать меня с Джастином Трюдо. У меня был бюджет». Считается, что этим поступком Маск поддержал канадских дальнобойщиков, а также осудил политику, проводимую правительством Трюдо.

Отметим, что сам твит продержался на странице предпринимателя около суток, после чего был удалён без объяснения причин.

Напомним, что ранее Маск также опубликовал неоднозначную реакцию с фотографией Иосифа Сталина. Тогда, правда, речь шла о реакции на смену главы Twitter. Он превратил знаменитый снимок в мем, заменив на нём двух из четырех человек — на фотографии нового и бывшего глав соцсети.