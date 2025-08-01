Еврокомиссия не поддержала идею сбора с IT-гигантов за нагрузку на сети

Европейские телекоммуникационные компании, такие как Deutsche Telekom, Orange, Telefónica и Telecom Italia, настаивают на том, что технологические гиганты вроде Google, Netflix, Microsoft и Amazon должны участвовать в финансировании, поскольку именно они создают основную нагрузку на интернет-сети. Они называют это принципом «справедливого участия».

Компании цифрового сектора, в свою очередь, выступают против, утверждая, что такой сбор по сути является налогом на интернет. Кроме того, они указывают на то, что сами инвестируют в повышение эффективности своих сервисов и развитие инфраструктуры.

Обсуждение вопроса обострилось после публикации информационного бюллетеня Белого дома 28 июля, в котором сообщалось, что ЕС якобы подтвердил отказ от внедрения платы за использование сетей. На этом фоне официальный представитель Еврокомиссии напомнил, что в феврале прошлого года уже был опубликован документ, в котором Евросоюз пришёл к выводу, что подобные сборы не являются действенным решением.