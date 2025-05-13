Еврокомиссия оценит конкурентоспособность Starlink в спутниковой связи

Ответы на этот запрос, которые должны быть предоставлены до понедельника, помогут Европейской комиссии решить, следует ли разрешить сделку без условий или инициировать более глубокое расследование, если возникнут серьезные опасения.

SES управляет флотом из 70 спутников, предоставляющих услуги, такие как видеотрансляция, правительственные связи и широкополосный интернет. В свете усиливающейся конкуренции со стороны таких проектов, как Starlink и Amazon’s Project Kuiper, европейские спутниковые операторы, включая SES, стремятся к расширению масштабов, чтобы улучшить свою конкурентоспособность.

Вопросы, отправленные третьим сторонам, касаются того, могут ли спутники на низкой орбите, такие как Starlink и OneWeb от Eutelsat, конкурировать с традиционными спутниковыми операторами, а также участвуют ли они в тендерах и выигрывают ли контракты. Регуляторы также хотят понять, могут ли клиенты легко перейти на другие предложения и иметь ли они возможность договориться о выгодных условиях с SES и Intelsat.