Еврокомиссия отложила важные космические инициативы до лета

В апреле на заседании парламентского комитета ЕС член Комиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон объявил о задержке представления законопроекта о космическом законодательстве ЕС до июньских парламентских выборов.

В Январе представители ЕС планировали представить проект закона к концу марта, но этот срок был пропущен. Бретон сообщил, что работа над законопроектом возобновится после лета. Согласно информации из Еврокомиссии, предложение о законе будет способствовать созданию «единого рынка» для космоса в ЕС и регулированию вопросов устойчивости и кибербезопасности.

Отдельно обсуждается контракт на разработку кластера спутников IRIS², который предполагает обеспечение безопасного широкополосного подключения. Этот контракт также отложен, и его завершение пока не оценено. Несмотря на задержки, эксперты обозначают важность создания космической инфраструктуры для ЕС, однако сомневаются в эффективности и стоимости некоторых инициатив.