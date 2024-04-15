Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 15 апреля 2024, 22:46
1 мин.

Еврокомиссия отложила важные космические инициативы до лета

До июньских парламентских выборов
Планы Еврокомиссии по принятию закона о космосе и заключению контракта на создание спутникового кластера отложены до лета.
Еврокомиссия отложила важные космические инициативы до лета

© Ferra.ru

В апреле на заседании парламентского комитета ЕС член Комиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон объявил о задержке представления законопроекта о космическом законодательстве ЕС до июньских парламентских выборов.

В Январе представители ЕС планировали представить проект закона к концу марта, но этот срок был пропущен. Бретон сообщил, что работа над законопроектом возобновится после лета. Согласно информации из Еврокомиссии, предложение о законе будет способствовать созданию «единого рынка» для космоса в ЕС и регулированию вопросов устойчивости и кибербезопасности.

Отдельно обсуждается контракт на разработку кластера спутников IRIS², который предполагает обеспечение безопасного широкополосного подключения. Этот контракт также отложен, и его завершение пока не оценено. Несмотря на задержки, эксперты обозначают важность создания космической инфраструктуры для ЕС, однако сомневаются в эффективности и стоимости некоторых инициатив.

Источник:Space News
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Еврокомиссия
,
#ЕС
,
#космос
,
#законы