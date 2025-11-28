Еврокомиссия признает Apple Maps и Apple Ads «контролерами» рынка

Согласно регуляторным требованиям, новый статус обязывает компании соблюдать строгие правила в области модерации контента, обеспечения честной конкуренции и упрощения перехода пользователей между сервисами. Критериями являются 45 миллионов активных пользователей в месяц и рыночная капитализация 75 миллиардов евро.

У комиссии есть 45 рабочих дней для принятия окончательного решения. В случае подтверждения статуса у Apple будет шесть месяцев на приведение сервисов в соответствие с требованиями. Ранее под регулирование DMA уже попали App Store, iOS и Safari.

В своем заявлении Apple подчеркнула, что Apple Ads обладает минимальной долей на рынке онлайн-рекламы ЕС по сравнению с Google и Microsoft, а Apple Maps значительно уступает по популярности Google Maps и Waze. Компания направила официальные возражения против предварительного уведомления.