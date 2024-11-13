Наука и технологии
Опубликовано 13 ноября 2024, 07:01
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Еврокомиссия продолжит давить на Apple, несмотря на уступки компании

Как говорится, жаба и гадюка встретились
Еврокомиссия продолжает давить на Apple, несмотря на недавние уступки компании.
Еврокомиссия продолжит давить на Apple, несмотря на уступки компании
© Gadgets 360

Согласно заявлению комиссии, купертиновцы нарушают правила защиты прав потребителей, вводя геоблокировки в своих сервисах, таких как App Store и iTunes Store. ЕС упрекает компанию в дискриминации европейских пользователей по месту жительства.

Расследование, проведенное в сотрудничестве с национальными потребительскими органами, выявило, что Apple позволяет оплачивать услуги только с помощью карт, выпущенных в стране, где зарегистрирован аккаунт пользователя.

Кроме того, App Store блокирует доступ к приложениям из других стран.

Эти претензии добавляются к штрафу, который может быть наложен на Apple по новому закону о цифровых рынках (DMA) за отказ предоставлять пользователям доступ к более дешевым предложениям разработчиков приложений.

Недавно компания уже была оштрафована на €1.8 млрд за злоупотребления, связанные с ограничением конкуренции.

Источник:Gadgets 360
Автор:Булат Кармак
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#Еврокомиссия