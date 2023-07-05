Еврокомиссия проверит на монополизм покупку Adobe дизайнерского сервиса Figma

15:44, 05 июля 2023
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Еврокомиссия проверит на монополизм покупку Adobe дизайнерского сервиса FigmaРешение будет принято в августе
Еврокомиссия установила срок до 7 августа на рассмотрение сделки по покупке компанией Adobe дизайнерского сервиса Figma. Этот срок предварительный: до 7 августа Еврокомиссия либо окончательно разрешит и закроет сделку, либо начнёт углублённое расследование по факту монополизма. Стоимость сделки — $20 млрд.
Когда Adobe и Figma начали сделку по поглощению, передали необходимую информацию Управлению по защите конкуренции и рынкам Великобритании, а также Министерству юстиции США, чтобы получить разрешение от Федеральной торговой комиссии.
По словам главы Adobe, Шантана Нарайена, компания не намерена конкурировать с другими сервисами для дизайнеров. А продукты Figma — дополнение к экосистеме Adobe.