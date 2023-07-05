Еврокомиссия проверит на монополизм покупку Adobe дизайнерского сервиса Figma

Когда Adobe и Figma начали сделку по поглощению, передали необходимую информацию Управлению по защите конкуренции и рынкам Великобритании, а также Министерству юстиции США, чтобы получить разрешение от Федеральной торговой комиссии.

По словам главы Adobe, Шантана Нарайена, компания не намерена конкурировать с другими сервисами для дизайнеров. А продукты Figma — дополнение к экосистеме Adobe.