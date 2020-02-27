Еврокомиссия рекомендовала чиновникам удалить WhatsApp из-за его небезопасности

Решение о небезопасности более традиционных мессенджеров было принято после того, как именно их использования привело к тому, что в сеть утекли конфиденциальные служебные данные Еврокомиссии. В свою очередь Signal, который рекомендуется установить для общения с людьми, не работающими в госучреждениях, как и прочие решения на рынке использует сквозное шифрование. Но при этом данный мессенджер использует открытый исходный код, а это значит, что разработчики работают на базе более “прозрачных” схем, чем тот же WhatsApp.

Напомним, что Signal — приложение, разработанное в далеком 2013 году по инициативе общественных активистов, которые выступали за важность приватности частной жизни. Бывший же сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден называл Signal самым безопасным мессенджером.