Опубликовано 24 сентября 2025, 18:00
Еврокомиссия запросила у IT-гигантов данные о борьбе с мошенничеством

Apple, Google и Microsoft должны отчитаться о мерах защиты
Европейская комиссия направила официальные запросы крупным технологическим компаниям, включая Apple, Google, Microsoft и Booking, с требованием предоставить информацию о мерах противодействия финансовому мошенничеству в их сервисах. Запрос сделан в рамках применения закона о цифровых услугах (Digital Services Act).
Представитель Еврокомиссии Томас Ренье пояснил, что власти хотят убедиться в эффективности мер защиты пользователей. Особое внимание уделяется магазинам приложений и поисковым системам, где мошенники могут создавать поддельные банковские приложения или размещать ссылки на фишинговые сайты.

Компании должны подробно описать, как они предотвращают злоупотребления на своих платформах. Речь идет конкретно о сервисах Apple App Store, Google Play, поисковой системе Bing и платформе Booking.

Представители Microsoft заявили о готовности к сотрудничеству, Google сообщил о ежедневной блокировке миллионов мошеннических результатов поиска. Booking отметил снижение количества выявленных поддельных бронирований с 1,5 миллиона до 250 тысяч случаев за последний год.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
