Еврокомиссия запросила у IT-гигантов данные о борьбе с мошенничеством

Представитель Еврокомиссии Томас Ренье пояснил, что власти хотят убедиться в эффективности мер защиты пользователей. Особое внимание уделяется магазинам приложений и поисковым системам, где мошенники могут создавать поддельные банковские приложения или размещать ссылки на фишинговые сайты.

Компании должны подробно описать, как они предотвращают злоупотребления на своих платформах. Речь идет конкретно о сервисах Apple App Store, Google Play, поисковой системе Bing и платформе Booking.

Представители Microsoft заявили о готовности к сотрудничеству, Google сообщил о ежедневной блокировке миллионов мошеннических результатов поиска. Booking отметил снижение количества выявленных поддельных бронирований с 1,5 миллиона до 250 тысяч случаев за последний год.