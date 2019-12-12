Европа будет бороться с чрезмерным потреблением еды

Так, Евросоюз планирует уже к 2030 году сократить пищевые отходы на душу населения в два раза, при этом не забыв об уменьшении потерь в процессе производства и поставок продуктов питания. Для достижения данной цели в ближайший четверг будет проведена конференция Платформы ЕС, основной тематикой которой как раз станет вопрос по сокращению пищевых отходов и расточительного потребления продовольствия.

“Без решения проблемы потерь и расточительности в потреблении продуктов питания ЕС не сможет создать устойчивую продовольственную цепочку «от фермы до тарелки»”, — заявила накануне мероприятия комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес.