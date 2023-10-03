Европа изучит вред майнинга для природы и климата

В ЕС обеспокоены растущим спросом на криптовалюты и считают, что ажиотаж вокруг майнинга может подорвать климатические цели Европы, зафиксированные в Парижском соглашении. В связи с этим ЕС объявил проведение тендера под названием «Разработка методологии и стандартов устойчивости для смягчения воздействия криптоактивов на окружающую среду». Стоимость тендера 800 тысяч евро.

«Есть свидетельства того, что криптоактивы могут нанести значительный вред климату и окружающей среде и создать негативные экономические и социальные внешние эффекты, в зависимости от механизма консенсуса, используемого для проверки транзакций», — сказано в пояснительной записке к тендеру.