Наука и технологии
17:09, 13 июня 2023
1 мин.

Европа может обязать Google продать часть рекламных технологий для борьбы с монополизмом компании

Еврокомиссия скоро подаст в суд

Google является крупнейшим распространителем цифровой рекламы. На долю компании приходится 28% от глобальной выручки от онлайн-рекламы в интернете.

Уже в среду Европейская комиссия может обратиться в суд по поводу «доминирующего положения» Google, так как ранее корпорация не смогла убедить ЕС в отсутствии рисков монополизма. А последнее решение созрело под влиянием общей ситуации: на всех уровнях поставок цифровой интернет-рекламы присутствует Google.

Расследование было начато ещё в 2022 году, и вот теперь регулятор довёл дело до суда. Одним из требований для ослабления доминирования Google может стать продажа части рекламных технологий корпорации.

Новости партнеров
Новости партнеров