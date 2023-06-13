Европа может обязать Google продать часть рекламных технологий для борьбы с монополизмом компании

17:09, 13 июня 2023
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Европа может обязать Google продать часть рекламных технологий для борьбы с монополизмом компанииЕврокомиссия скоро подаст в суд
Google является крупнейшим распространителем цифровой рекламы. На долю компании приходится 28% от глобальной выручки от онлайн-рекламы в интернете.
Уже в среду Европейская комиссия может обратиться в суд по поводу «доминирующего положения» Google, так как ранее корпорация не смогла убедить ЕС в отсутствии рисков монополизма. А последнее решение созрело под влиянием общей ситуации: на всех уровнях поставок цифровой интернет-рекламы присутствует Google.
Расследование было начато ещё в 2022 году, и вот теперь регулятор довёл дело до суда. Одним из требований для ослабления доминирования Google может стать продажа части рекламных технологий корпорации.