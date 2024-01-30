Европа обвинила ChatGPT в незаконном сборе данных пользователей интернета

Расследование, начатое этим органом в марте прошлого года, завершилось публикацией результатов в понедельник, и OpenAI уже получила уведомление об обвинениях.

Итальянский регулятор заявил в своем заявлении, что полученная информация указывает на наличие одного или нескольких нарушений законов Европейского союза со стороны OpenAI. Компании дано 30 дней для представления своего ответа на результаты расследования.

OpenAI, базирующаяся в Сан-Франциско и получающая поддержку от Microsoft, является исследовательской компанией по искусственному интеллекту. В последние годы такие технологические гиганты, как Microsoft и Google, активно используют технологии искусственного интеллекта для улучшения своих продуктов и услуг.