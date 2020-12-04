Европа объяснила отказ от российской вакцины от COVID-19

Анонимный источник, связанный с процессом сертификации вакцин для рынка ЕС, заявил, что российская вакцина не была допущена, так как компания-разработчик «Спутник V» не направила формальный запрос и необходимые документы на рыночное разрешение в соответствующие органы Евросоюза. Об этом рассказало агентство Интерфакс.

Отметим, что выдачей необходимых разрешений на фармацевтические продукты в ЕС занимается Европейское агентство лекарственных средств. Судя по имеющимся данным, производители Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca (тоже вакцин от коронавируса) подали запрос и начали регистрацию своих решений еще несколько недель назад.