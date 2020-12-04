Наука и технологии
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Европа объяснила отказ от российской вакцины от COVID-19
В этом есть и вина наших разработчиков
Европа объяснила причину своего отказа от российской вакцины от COVID-19. Причина заключается в том, что сами разработчики не особо торопятся предоставлять документы или хотя бы запрос на сертификацию отечественного продукта.
Анонимный источник, связанный с процессом сертификации вакцин для рынка ЕС, заявил, что российская вакцина не была допущена, так как компания-разработчик «Спутник V» не направила формальный запрос и необходимые документы на рыночное разрешение в соответствующие органы Евросоюза. Об этом рассказало агентство Интерфакс.
Отметим, что выдачей необходимых разрешений на фармацевтические продукты в ЕС занимается Европейское агентство лекарственных средств. Судя по имеющимся данным, производители Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca (тоже вакцин от коронавируса) подали запрос и начали регистрацию своих решений еще несколько недель назад.