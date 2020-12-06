Европа очистит космос от мусора при помощи гигантской клешни

На данный момент, под подсчетам специалистов, на земной орбите находится около 3 000 нерабочих спутников. Они, вместе с 900 000 обломками длиной менее 10 см, представляют серьезную угрозу не только для выходящих на орбиту космических аппаратов, но и МКС.

Для борьбы именно с данным типом мусора, ESA воспользуется услугами швейцарского стартапа ClearSpace SA, сообщает The Science Times. Он создаст и запустит миссию, в рамках которой огромная клешня отловит все посторонние объекты с орбиты, после чего запустит их в сторону Земли. Там, в атмосфере планеты, и должен будет сгореть космический мусор.

Стоимость миссии оценивается в 86 млн долларов, а запуск космомусорщика намечен на 2025 год.