Европа отказалась помогать «Газпрому» в испытании спутниковых систем в РФ

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Европа отказалась помогать «Газпрому» в испытании спутниковых систем в РФИз-за санкций
Франко-итальянская компания Thales Alenia Space приостановила работу над проектом для российской компании «Газпром» по созданию центра сборки и испытаний спутниковых систем.
Центр должны были построить в подмосковном Щёлкове, но из-за санкций возникли некие «форс-мажорные обстоятельства», в связи с которыми подрядчик отказался продолжать работу.
Основной причиной названа невозможность поставлять необходимое оборудование и производить монтажные работы.