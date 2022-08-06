Европа отказалась помогать «Газпрому» в испытании спутниковых систем в РФ

Центр должны были построить в подмосковном Щёлкове, но из-за санкций возникли некие «форс-мажорные обстоятельства», в связи с которыми подрядчик отказался продолжать работу.

Основной причиной названа невозможность поставлять необходимое оборудование и производить монтажные работы.