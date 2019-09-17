Европа отказалась создавать единую армию

По словам экспертов для устранения возникших преград нужна политическая воля, но даже в таком случае на объединение могут уйти десятилетия. При этом аналитики, связанные с военной отраслью полагают, что многие страны-члены ЕС вряд ли пожелают заметно увеличить свои оборонные расходы, так как существующая модель, при которой безопасность Европейского союза обеспечивает армия НАТО, их вполне устраивает.

Напомним, что еще в ноябре прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон выступил с призывом, в котором предложил ЕС создать собственную армию для защиты от Китая, России и прочих потенциальных противников.