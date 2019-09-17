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Европа отказалась создавать единую армию

Существующая модель устраивает большинство членов союза
Европейская счетная палата выпустила специализированный доклад, на основании которого можно сделать выводы, что для создания единой европейской армии европейские страны будут вынуждены привести к общему стандарту собственную оборонную политику, а также унифицировать различные системы, включая систему вооружения, и побороть множество других проблем, которые возникнут по ходу объединения.

По словам экспертов для устранения возникших преград нужна политическая воля, но даже в таком случае на объединение могут уйти десятилетия. При этом аналитики, связанные с военной отраслью полагают, что многие страны-члены ЕС вряд ли пожелают заметно увеличить свои оборонные расходы, так как существующая модель, при которой безопасность Европейского союза обеспечивает армия НАТО, их вполне устраивает.

Напомним, что еще в ноябре прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон выступил с призывом, в котором предложил ЕС создать собственную армию для защиты от Китая, России и прочих потенциальных противников.

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