Европа откажется от электроники Huawei в своих сетях 5G

Документ об отказе от подобных технологий в сетях 5G был разработан ещё в 2020 году, но только треть стран — Дания, Швеция, Эстония и Латвия — отказались от этого оборудования. Зато Германия продолжает пользоваться продуктами Huawei.

По словам Бретона, это всерьёз подрывает европейскую безопасность. И если страны ЕС не будут отказываться от 5G-технологий Huawei и других «опасных» вендоров добровольно, по всему союзу будет введён жёсткий запрет.