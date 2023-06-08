Европа откажется от электроники Huawei в своих сетях 5G

23:46, 08 июня 2023
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Европа откажется от электроники Huawei в своих сетях 5GРади безопасности
Комиссар Евросоюза по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что союз намерен отказаться от технологических решений тех компаний, которые представляют угрозу для безопасности. Это касается и оборудования для сетей 5G от Huawei.
Документ об отказе от подобных технологий в сетях 5G был разработан ещё в 2020 году, но только треть стран — Дания, Швеция, Эстония и Латвия — отказались от этого оборудования. Зато Германия продолжает пользоваться продуктами Huawei.
По словам Бретона, это всерьёз подрывает европейскую безопасность. И если страны ЕС не будут отказываться от 5G-технологий Huawei и других «опасных» вендоров добровольно, по всему союзу будет введён жёсткий запрет.