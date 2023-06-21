Европа отложила запуск цифрового евро из-за утечки конфиденциальных данных

14:09, 21 июня 2023
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Европа отложила запуск цифрового евро из-за утечки конфиденциальных данныхНовой даты запуска пока нет
Евросоюз не достиг ни внутреннего согласия между министрами финансов стран-участниц, ни технической безопасности для запуска цифрового евро (CBDC).
Реализация столь масштабного проекта отложена на неопределённый срок, в том числе из-за утечки конфиденциальной информации и раскрытия технической стороны. Также возникли непредвиденные трудности по развёртыванию работоспособной инфраструктуры.
Всё это повлияло на решение Еврокомиссии о переносе сроков запуска цифрового евро, который изначально был запланирован на 28 июня. Теперь же речь идёт о том, что запуск CBDC может произойти только после обнародования соответствующего законопроекта. Но и даты публикации документа тоже ещё нет.
Источник:The Coinrepublic
Автор:Андрей КадуковТеги:
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