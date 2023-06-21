Европа отложила запуск цифрового евро из-за утечки конфиденциальных данных

Реализация столь масштабного проекта отложена на неопределённый срок, в том числе из-за утечки конфиденциальной информации и раскрытия технической стороны. Также возникли непредвиденные трудности по развёртыванию работоспособной инфраструктуры.

Всё это повлияло на решение Еврокомиссии о переносе сроков запуска цифрового евро, который изначально был запланирован на 28 июня. Теперь же речь идёт о том, что запуск CBDC может произойти только после обнародования соответствующего законопроекта. Но и даты публикации документа тоже ещё нет.