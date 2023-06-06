Европа отправит на Луну корабль с пилотом

Ашбахер считает, что часть возможностей, которыми могло бы воспользоваться ESA, уже упущена. Тем не менее, агентство принимает предложения о потенциальном сотрудничестве с производителями для разработки пилотируемой миссии на Луну, чтобы составить достойную конкуренцию Китаю, США и Индии. Скорее всего, такой полёт европейских астронавтов состоится в следующем десятилетии.

Как отмечается, в марте 2023 года независимая экспертная группа представила доклад по заказу ESA, в котором сказано, что на сегодняшний день объявлено о 100 частных и государственных лунных миссиях, которые должны состояться к 2030 году. Только в двух из них ведущую роль играет Европейское космическое агентство.

«То, что сейчас происходит в США, Китае и Индии, весьма впечатляет. Если же оценить полностью самостоятельные космические проекты Европы, то можно заметить, что дело обстоит далеко не на том же уровне. Поэтому я вижу здесь много новых возможностей, хотя некоторые из этих возможностей уже были упущены», — заявил Ашбахер.