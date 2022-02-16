Европа потратит 6,8 миллиарда евро для создания конкурента космическому интернету Маска

Сообщается, что на проект планируется выделить 6,8 млрд евро. Финансировать его будут как из государственных, так и из частных источников. Ожидается, что создание собственного спутникового интернета позволит Евросоюзу защитить ключевые сервисы связи и данные от внешнего вмешательства.

На данный момент заявляется о сроках с 2022 по 2027 года — в этот период Еврокомиссия направит из своего бюджета 2,4 млрд евро на реализацию проекта. Оставшаяся сумма поступит от стран союза, а также Европейского космического агентства и частных компаний.

Отметим, что на данный момент абсолютным лидером в сфере космического интернета является Starlink. На счету компании около 2000 за упущенных интернет-спутников.