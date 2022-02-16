Европа потратит 6,8 миллиарда евро для создания конкурента космическому интернету Маска

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Европа потратит 6,8 миллиарда евро для создания конкурента космическому интернету МаскаВозможно, проект завершится уже в ближайшие 5 лет
За последние несколько лет космический интернет Илона Маска Starlink заметно вырос и обрёл немалую популярность по всему миру. Глядя на это, европейские чиновники приняли решение создать собственный аналог системы.
Сообщается, что на проект планируется выделить 6,8 млрд евро. Финансировать его будут как из государственных, так и из частных источников. Ожидается, что создание собственного спутникового интернета позволит Евросоюзу защитить ключевые сервисы связи и данные от внешнего вмешательства.
На данный момент заявляется о сроках с 2022 по 2027 года — в этот период Еврокомиссия направит из своего бюджета 2,4 млрд евро на реализацию проекта. Оставшаяся сумма поступит от стран союза, а также Европейского космического агентства и частных компаний.
Отметим, что на данный момент абсолютным лидером в сфере космического интернета является Starlink. На счету компании около 2000 за упущенных интернет-спутников.
Источник: PCMag