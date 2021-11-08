Европа представила концепт своего нового боевого судна

Navantia — одна из крупнейших судостроительных компаний в Европе. Ее история берет начало еще в 18 веке, с создания военных верфей в Ферроле, Картахене и Сан-Фернандо.



Ранее Navantia показала обновленную конфигурацию перспективного фрегата F110, известного также как Bonifaz. Согласно планам, первый из таких кораблей должен войти в состав ВМС Испании в 2026 году.