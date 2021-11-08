Наука и технологии
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Европа представила концепт своего нового боевого судна

Пока это только концепт, но близкий к реализации
На выставке FEINDEF-2021 в Мадриде испанская судостроительная компания Navantia продемонстрировала, как может выглядеть фрегат завтрашнего дня. Новинку назвали SMART 4000.
Европа представила концепт своего нового боевого судна

Водоизмещение корабля составит 4000 тонн. Его длина около 120 метров, в состав экипажа должны войти 70 человек. Фрегат сможет развивать скорость до 46 километров в час. SMART 4000 получит 76-миллиметровую артиллерийскую установку, многофункциональную универсальную установку вертикального пуска, а также различные беспилотники.

Европа представила концепт своего нового боевого судна

Navantia — одна из крупнейших судостроительных компаний в Европе. Ее история берет начало еще в 18 веке, с создания военных верфей в Ферроле, Картахене и Сан-Фернандо.

Ранее Navantia показала обновленную конфигурацию перспективного фрегата F110, известного также как Bonifaz. Согласно планам, первый из таких кораблей должен войти в состав ВМС Испании в 2026 году.

Источник: Navy Recognition