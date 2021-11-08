Европа представила концепт своего нового боевого судна

Наука и технологии
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Европа представила концепт своего нового боевого суднаПока это только концепт, но близкий к реализации
На выставке FEINDEF-2021 в Мадриде испанская судостроительная компания Navantia продемонстрировала, как может выглядеть фрегат завтрашнего дня. Новинку назвали SMART 4000.
Водоизмещение корабля составит 4000 тонн. Его длина около 120 метров, в состав экипажа должны войти 70 человек. Фрегат сможет развивать скорость до 46 километров в час. SMART 4000 получит 76-миллиметровую артиллерийскую установку, многофункциональную универсальную установку вертикального пуска, а также различные беспилотники.
Navantia — одна из крупнейших судостроительных компаний в Европе. Ее история берет начало еще в 18 веке, с создания военных верфей в Ферроле, Картахене и Сан-Фернандо.
Ранее Navantia показала обновленную конфигурацию перспективного фрегата F110, известного также как Bonifaz. Согласно планам, первый из таких кораблей должен войти в состав ВМС Испании в 2026 году.
Источник: Navy Recognition