Европа рассмотрит запрет на системы распознавания лиц в общественных местах

В соответствующем документе указано, что жители ЕС могут подвергаться слежке с применением распознавания лиц только в том случае, когда их подозревают в правонарушениях. Кроме того, согласно принятой резолюции, государственные органы обязаны начать эксплуатировать программное обеспечение с открытым исходным кодом.

“Использование приложений искусственного интеллекта должно быть отнесено к категории высокого риска в случаях, когда существует возможность значительно негативно повлиять на жизнь людей. В частности, любое широкое применение ИИ для целей массовой слежки следует считать непропорциональной мерой”, — сообщается в резолюции.

Депутаты посчитали необходимым запретить эксплуатацию частных баз данных по распознаванию лиц, а также систем прогнозирования правонарушений, базирующихся на данных о поведении.