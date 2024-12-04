Европа создаст конкурента Starlink

Идея создания такого предприятия возникла на фоне активного роста Starlink, который захватывает низкую околоземную орбиту с дешевыми спутниками. Европейские компании столкнулись с проблемой масштабируемости своих спутниковых бизнесов и тяжёлыми убытками. Предполагается, что объединённая структура будет объединять активы трёх компаний, а не одна из них будет выкупать другие.

Проект еще на ранней стадии, и его запуск может занять годы. Однако он уже далёк от пустых разговоров, а представители компании Leonardo, включая генерального директора Роберто Чинголани, подтвердили, что структура нового предприятия будет схожа с MBDA, но с возможными различиями в управлении.

Одновременно с этим обсуждениями, в Airbus и Thales готовятся к сокращению рабочих мест. Airbus заявил о намерении сократить до 2 500 сотрудников в своем оборонном и космическом подразделении до 2026 года. Thales также планирует уволить около 1 300 сотрудников, что вызывает опасения в странах, где расположены предприятия этих компаний.