Наука и технологии
Опубликовано 04 декабря 2024, 06:00
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Европа создаст конкурента Starlink

Airbus, Thales и Leonardo объединятся для нового проекта
Ведущие европейские компании Airbus, Thales и Leonardo начали разработку нового совместного проекта, цель которого — создать конкурента для американской спутниковой сети Starlink Илона Маска. Проект получил кодовое название «Project Bromo», вдохновлённое индонезийским вулканом, и предусматривает создание единого спутникового гиганта на основе модели MBDA, которая уже объединяет Airbus, Leonardo и BAE Systems в сфере ракетных технологий.
Европа создаст конкурента Starlink

© Ferra.ru

Идея создания такого предприятия возникла на фоне активного роста Starlink, который захватывает низкую околоземную орбиту с дешевыми спутниками. Европейские компании столкнулись с проблемой масштабируемости своих спутниковых бизнесов и тяжёлыми убытками. Предполагается, что объединённая структура будет объединять активы трёх компаний, а не одна из них будет выкупать другие.

Проект еще на ранней стадии, и его запуск может занять годы. Однако он уже далёк от пустых разговоров, а представители компании Leonardo, включая генерального директора Роберто Чинголани, подтвердили, что структура нового предприятия будет схожа с MBDA, но с возможными различиями в управлении.

Одновременно с этим обсуждениями, в Airbus и Thales готовятся к сокращению рабочих мест. Airbus заявил о намерении сократить до 2 500 сотрудников в своем оборонном и космическом подразделении до 2026 года. Thales также планирует уволить около 1 300 сотрудников, что вызывает опасения в странах, где расположены предприятия этих компаний.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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