Европа создаст корабль-буксир для транспортировки грузов на орбиту Марса

Планируется, что буксир оснастят электрическими двигателями. Основными задачами буксира должны стать доставка и разведение грузов по орбитам вокруг Марса. После этого корабль может быть использован как средство ретрансляции и навигации.

Возможно, в рамках первой миссии переносчик будет запущен с полезной нагрузкой для исследований и мониторинга состояния атмосферы Марса, а также с оборудовавшем для получения высококачественных снимков Красной планеты.