Европа создаст корабль-буксир для транспортировки грузов на орбиту Марса

Опубликовано 02 марта 2024, 00:55
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Европа создаст корабль-буксир для транспортировки грузов на орбиту МарсаИ, возможно, для исследований планеты
Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило о работе над концепцией будущего космического корабля-переносчика, иными словами буксира, для доставки грузов на орбиту Марса.
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Планируется, что буксир оснастят электрическими двигателями. Основными задачами буксира должны стать доставка и разведение грузов по орбитам вокруг Марса. После этого корабль может быть использован как средство ретрансляции и навигации.
Возможно, в рамках первой миссии переносчик будет запущен с полезной нагрузкой для исследований и мониторинга состояния атмосферы Марса, а также с оборудовавшем для получения высококачественных снимков Красной планеты.