Европа столкнулась с проблемами из-за запрета российских «Союзов»

Так, лишь в ближайшие 2 года планировались 16 запусков российских ракет, которые должны были запустить полезный груз для иностранных заказчиков.

Наибольшие потери эксперты отмечают у OneWeb — компания, занимающаяся распространением космического интернета, планировала завершить основное развертывание спутниковой группировки именно с помощью шести запусков «Союз». Произойти это должно было уже в 2022 году.

Дополнительная проблема OneWeb связана с тем, что ракеты Ariane 5, H-2A и Atlas 5, которые могли бы быть альтернативой российским аппаратам, выводятся из эксплуатации. В то же время следующее поколение ракет (Ariane 6, Vulcan и H3) ещё не готовы.