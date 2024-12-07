Европа в третий раз запустила перспективную ракету Vega C

Запуск был произведён 6 декабря в 00:20 мск с космодрома Куру. Через один час и 49 минут после старта третья ступень завершила четвёртое включение двигателей, закончив выведение спутника радиолокационной съёмки Земли Sentinel-1C на 700-километровую солнечно-синхронную орбиту.

Vega C — замена лёгкой ракеты Vega, уже снятой с полётов. Зимой 2022 года во время второго пуска носителя Vega C произошла авария, причиной которой стала проблема со вставкой горловины сопла двигателя Zefiro-40 на второй ступени ракеты.

Комиссия, проводившая расследование, пришла к выводу, что новая вставка от одного из поставщиков не выдержала статический прожиг ещё на этапе испытаний; тогда это связали с дефектами и конструктивными недостатками сопла. Однако исправить все проблемы с двигателями разработкам Vega С удалось только весной 2024 года.