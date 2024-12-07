Наука и технологии
Опубликовано 07 декабря 2024, 09:45
1 мин.

Европа в третий раз запустила перспективную ракету Vega C

После двухлетнего простоя
Европейское космическое агентство в третий раз запустило лёгкую ракету-носитель Vega-C. Этот полёт третий по общему счёту и первый после двухлетнего перерыва из-за аварии.
Европа в третий раз запустила перспективную ракету Vega C

© ESA

Запуск был произведён 6 декабря в 00:20 мск с космодрома Куру. Через один час и 49 минут после старта третья ступень завершила четвёртое включение двигателей, закончив выведение спутника радиолокационной съёмки Земли Sentinel-1C на 700-километровую солнечно-синхронную орбиту.

Vega C — замена лёгкой ракеты Vega, уже снятой с полётов. Зимой 2022 года во время второго пуска носителя Vega C произошла авария, причиной которой стала проблема со вставкой горловины сопла двигателя Zefiro-40 на второй ступени ракеты.

Комиссия, проводившая расследование, пришла к выводу, что новая вставка от одного из поставщиков не выдержала статический прожиг ещё на этапе испытаний; тогда это связали с дефектами и конструктивными недостатками сопла. Однако исправить все проблемы с двигателями разработкам Vega С удалось только весной 2024 года.

Источник:N+1
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#космос
,
#технологии
,
#ракета
,
#ESA
,
#Европа