Европа ввела санкции против российских компаний, занимающихся компьютерной безопасностью

Её главная специализация — информационная безопасность. Компании «Итеранет» и «Поиск-ИТ», также работающие в сфере информационных технологий и безопасности, тоже попали в данный список.

Сообщается, что причиной их включения в санкционный список ЕС стали их лицензии от ФСБ. Такие лицензии выдаются организациям, занимающимся разработкой технологий шифрования и защиты информации для российских разведывательных служб, а также системами сбора и анализа больших данных.

Представители Positive Technologies, в разговоре с Forbes, подтвердили причину наложения на них санкций. При этом они назвали данную лицензию обязательным требованием для всех ведущих игроков в области кибербезопасности в России. Они также подчеркнули, что санкции не окажут никакого влияния на бизнес компании.