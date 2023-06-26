Наука и технологии
07:22, 26 июня 2023
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Европа ввела санкции против российских компаний, занимающихся компьютерной безопасностью

Но их это мало волнует

Европейский союз опубликовал новый санкционный список, в который в этот раз вошла крупная российская компания Positive Technologies.

Её главная специализация — информационная безопасность. Компании «Итеранет» и «Поиск-ИТ», также работающие в сфере информационных технологий и безопасности, тоже попали в данный список.

Сообщается, что причиной их включения в санкционный список ЕС стали их лицензии от ФСБ. Такие лицензии выдаются организациям, занимающимся разработкой технологий шифрования и защиты информации для российских разведывательных служб, а также системами сбора и анализа больших данных.

Представители Positive Technologies, в разговоре с Forbes, подтвердили причину наложения на них санкций. При этом они назвали данную лицензию обязательным требованием для всех ведущих игроков в области кибербезопасности в России. Они также подчеркнули, что санкции не окажут никакого влияния на бизнес компании.

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