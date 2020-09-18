Европа выделила на космическую защиту Земли более 150 миллионов долларов

Заявлено, что в рамках разработанного договора, компания займется разработкой детального плана миссии Hera, нацеленной на содействие агентству NASA в проекте DART. Последний считается фундаментом будущей планетарной обороны Земли от различных космических объектов.

Напомним, что запуск миссии DART запланирован уже на июль 2021 года, причем ударный спутник должен будет прибыть к парному астероиду Дидимос до конца следующего года, в сентябре. Что же до Hera, то данная миссия стартует в октябре 2024 года и встретится с астероидами-мишенями в 2026 году.